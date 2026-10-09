Баста, Ольга Бузова и Аня Pokrov поздравили «ВКонтакте» с 20-летием

Баста, Ольга Бузова, Аня Pokrov и другие знаменитости поздравили «ВКонтакте» с юбилеем и рассказали о роли соцсети в своей жизни.

Бузова назвала «ВКонтакте» соцсетью номер один в России. Баста сравнил платформу с легендой, с которой ему повезло сотрудничать. Ульяна Пылаева вспомнила первые мемы и переписки: здесь она начала делиться творчеством и встретила любовь. Поздравления доступны в разделе «Тренды» в VK Клипах по хештегу #праздную.

В сервисе «ВКонтакте 20 лет» пользователи задувают свечи на виртуальном торте, узнают свой стаж в соцсети, делятся им в историях и получают анимированный подарок. Дизайн праздничного статуса зависит от даты регистрации. Отдельно платформа предлагает платный набор статусов об общении, музыке, клипах и играх.

Соцсеть подготовила плейлисты для каждого года регистрации. Торт из каталога подарков можно один раз бесплатно отправить другу. В VK Квизе проходит юбилейная игра с вопросами о сервисах, функциях и контенте платформы. В VK Видео доступен ролик «Эффект ВКонтакте» о том, как одно действие запускает цепочку других.

«ВКонтакте» начиналась как закрытый сайт-справочник для выпускников и студентов крупнейших вузов страны. Днем основания считается 10 октября 2006 года: тогда на домене vkontakte.ru появились поиск, профили с настройками, личные сообщения и фотоальбомы.

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