Права получил летом: 18-летний парень попал в ДТП и погиб под Челябинском

В Миассе сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства смертельной аварии с участием двух легковых машин Lada и Haval. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области во « ВКонтакте ».

Трагедия произошла около 07:00 на проспекте Октября. По предварительной информации, 18-летний юноша за рулем Lada Granta выезжал со второстепенной дороги с правым поворотом. Однако вылетел на полосу встречного движения на запрещенном для такого маневра участке.

В результате отечественная легковушка врезалась во встречный кроссовер Haval M6. Им управлял 73-летний мужчина.

Удар оказался фатальным для водителя Lada. Он погиб прямо на месте дорожного инцидента.

17-летний попутчик выжил, но с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Пострадал и пожилой водитель иномарки.

Как выяснили правоохранители, погибший молодой человек сел за руль совсем недавно. Права он получил только в июле текущего года. Кроме того, в момент столкновения ни он, ни его несовершеннолетний пассажир не использовали ремни безопасности. Расследование всех обстоятельств случившегося продолжается.

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