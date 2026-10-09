В Алексинском и Воскресенском кластерах обновили более 630 контейнеров

Регоператоры Алексинского и Воскресенского кластеров с января 2026 года обновили более 630 контейнеров и порядка 80 бункеров для крупногабаритных отходов на 115 модернизированных площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Воскресенском кластере новые емкости установили в шести округах. Для смешанных отходов, раздельного сбора и крупногабаритного мусора соответственно разместили: • в Раменском — 164, 25 и 25; • в Люберцах — 113, 32 и 18; • в Жуковском — 31, 8 и 6; • в Егорьевске — 11, 5 и 4. В Воскресенске установили 5 контейнеров для смешанных отходов и 2 для раздельного сбора, в Шатуре — 10 и 5 соответственно.

В Алексинском кластере в Солнечногорске установили 132 контейнера для смешанных отходов, 26 для раздельного сбора и 24 бункера для крупногабаритного мусора. В Клину — 43, 21 и 2 соответственно.

Все площадки обустроены по единому стандарту: имеют ограждение с трех сторон, твердое покрытие, крышу для защиты от осадков, пандус для выкатывания контейнеров и удобные подъезды для спецтехники. На большинстве предусмотрен отдельный отсек для крупногабаритных отходов.

«За 2024–2025 годы было модернизировано 2 120 контейнерных площадок. План на 2026-й порядка 1 тыс. объектов», — ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Наибольший объем работ запланирован в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах, Раменском, Одинцовском округе, Подольске, Ленинском округе, Балашихе и Солнечногорске. В 2027–2028 годах планируют модернизировать еще 2,8 тыс. площадок. В 2026 году 500 площадок построят из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. По словам министра, такие конструкции долговечнее и практичнее.

Сотрудники территориальных подразделений регоператоров ежедневно проверяют состояние емкостей, чтобы оперативно заменять или ремонтировать их.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.