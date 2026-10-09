Петербуржцы выстраиваются в очередь ради фото у неработающей остановки

Павильон на набережной Миклухо-Маклая стал достопримечательностью: блогеры, туристы и горожане приходят сюда за снимками с видом на залив, сообщает kp.ru .

Прозрачные стены остановки и море на заднем плане напоминают посетителям мультфильмы Хаяо Миядзаки. После публикаций в Сети здесь каждый вечер собираются желающие сделать фото. Ролики о том, как найти павильон на намывных территориях Васильевского острова, набирают сотни тысяч просмотров. Место уже появилось на онлайн-картах с рейтингом и отзывами.

Посетители оставляют бутылки и упаковку от фастфуда. Остановка пока не работает, поэтому городские службы очищают урну нерегулярно.

«Классное место, но, люди, не оставляйте здесь кучи мусора!» — возмутились местные жители.

Комитет по транспорту Петербурга сообщил «КП-Петербург», что транспортное обслуживание квартала начнется после сдачи застройщиком улично-дорожной сети. Информация о сроках от застройщика пока не поступала. Рядом с павильоном рабочие возводят жилой комплекс.

До места можно доехать на автобусе № 220: выйти на остановке «Улица Челюскина» и пройти в сторону залива. На машине — до перекрестка бульвара Головнина и набережной Миклухо-Маклая.

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