В Подмосковье изменили вид разрешенного использования 2734 участков

Собственники 2734 земельных участков в Московской области изменили вид разрешенного использования за три квартала 2026 года. В бюджет поступило свыше 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За три квартала 2026 года Минмособлимущество приняло 4553 положительных решения об изменении вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков на общую сумму 22,7 млрд рублей. Собственники 2734 участков изменили ВРИ, обеспечив поступление в бюджет свыше 1,2 млрд рублей.

ВРИ определяет, для каких целей собственник может использовать землю. Его изменение может потребоваться, если действующий вид не соответствует планам строительства, реконструкции или другого допустимого использования участка. Это актуально для Подмосковья, где развитие территорий и инфраструктуры, появление проектов меняют потребности собственников. С 2014 года в регионе взимают плату за изменение ВРИ на виды, предусматривающие жилую застройку.

Изменить ВРИ можно не для каждого участка: возможность зависит от градостроительной документации, территориальной зоны, регламентов и других ограничений. Перед подачей документов необходимо проверить, допускается ли нужный вид использования.

Узнать размер платы можно через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале госуслуг Московской области, подав электронное обращение. Протокол искусственного интеллекта помогает заполнить сведения об участке, проверить данные и соответствие действующего ВРИ классификатору. Сервис также подсказывает, можно ли изменить ВРИ бесплатно.

В течение 12 рабочих дней после подачи заявления заявителю направляют уведомление с суммой платы и платежными реквизитами. После оплаты можно обратиться в Росреестр для оформления нового ВРИ и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.