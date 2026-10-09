Власти Набережных Челнов объяснили, как подключают отопление в жилых домах

Администрация Набережных Челнов сообщила, что подключение жилых домов к отоплению уже началось. Тепло поступает постепенно: запуск систем и настройка гидравлического режима требуют времени, сообщает «Челны Live» .

Жительница Набережных Челнов пожаловалась в городском паблике на холодные батареи в квартирах по улице 2-я Строительная. По ее словам, диспетчерская управляющей компании приняла заявку и пообещала меры, но тепла по-прежнему нет. Женщина опасается, что жильцам придется платить за отопление, которого они не получают.

В ответ администрация пояснила, что в первую очередь отопление подключают в детских садах, школах, больницах, учреждениях культуры и спорта. Точную дату подачи тепла в конкретный дом жители могут узнать в управляющей компании.

Если управляющая компания бездействует, власти советуют обратиться в Жилинспекцию Татарстана, приложив документы, фотографии и другие доказательства нарушения. Ведомство проведет проверку, выдаст предписание об устранении нарушений и привлечет должностных лиц к административной ответственности.

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