Психолог Истринской больницы рассказала, как поддержать психическое здоровье

Клинический психолог Истринской клинической больницы Ирина Климова в рамках Недели сохранения психического здоровья объяснила роль сна, питания, режима дня и физической активности в поддержании психического благополучия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ирина Климова назвала полноценный сон, здоровое питание и режим дня основой психического благополучия в любом возрасте и состоянии. Важна и посильная физическая активность: вместо интенсивных тренировок можно выбрать прогулки на свежем воздухе, велосипед или домашнюю зарядку. Психолог рекомендовала сделать движение ежедневной привычкой, которая со временем начнет приносить удовольствие и укреплять физическое и психическое здоровье.

«Психическое здоровье опирается на базу — сон, питание и режим дня. Это основа, которую нужно поддерживать в любом возрасте и в любой ситуации. А еще важно помнить: если то, что вы делаете, не приводит вас в стабильное состояние, — не стесняйтесь обращаться за помощью. Это может быть психолог, психиатр или невролог», — отметила специалист.

По словам Климовой, на психическое здоровье влияют гормоны, уровень некоторых из них можно поддерживать собственными действиями без медикаментов. Серотонин, который она назвала гормоном-стабилизатором настроения, поддерживается режимом, полноценным питанием, солнечными ваннами и прогулками.

Для поддержки дофамина — гормона мотивации и ожидания — психолог посоветовала планировать небольшие достижимые цели вместо грандиозных и хвалить себя за их выполнение. Также помогают приятная музыка, жизнеутверждающие фильмы и мультфильмы, которые можно смотреть с детьми.

Окситоцин помогает налаживать связи с близкими и ощущать себя частью общества. По словам психолога, он работает при определенных условиях: когда тепло, темно и тихо. Эндорфин — гормон удовольствия — поддерживается регулярными посильными упражнениями, йогой, медитациями и дыхательными техниками, которые важно практиковать ежедневно.

Если эти методы не помогают достичь стабильного состояния, Климова рекомендовала обратиться к специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.