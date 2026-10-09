В Павловском Посаде открыли выставку Ирины Родионовой «Монолог в красках»

Выставка Ирины Родионовой «Монолог в красках» работает в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде до 22 ноября. Экспозиция включает 33 работы в разных техниках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде проходит персональная выставка Ирины Родионовой «Монолог в красках». В экспозиции представлены 33 работы, выполненные маслом, акварелью, пастелью, гуашью и в технике батика, в том числе русские пейзажи.

Выставка стала творческим отчетом художницы за 2026 год и объединила лучшие произведения разных лет. Для Родионовой это способ общения со зрителем через цвет, линию и фактуру. Работы отражают ее внутренний мир, размышления, эмоции и восприятие окружающей действительности.

Жизнь Ирины Родионовой связана с Павловским Посадом с 1986 года. Ее профессиональный творческий путь начался в 2017 году в студии «Синяя птица» при «Доме Широкова», где она освоила базовые техники живописи. Затем художница увлеклась батиком и перенимала опыт мастеров Павлово-Посадской платочной мануфактуры. Знакомство с заслуженным художником РФ Юрием Федоренковым помогло ей найти свое призвание в русском пейзаже, написанном маслом.

Выставка продлится до 22 ноября. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте «Дома Широкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.