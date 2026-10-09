Уролог Можайской больницы объяснил роль анализа крови в выявлении рака

Врач-уролог Можайской больницы Роберт Огородный рассказал, как анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА) помогает выявить проблемы с предстательной железой до появления жалоб. Анализ входит в программу диспансеризации, ближайшая дата его проведения — 10 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак предстательной железы может долго развиваться без боли и других явных симптомов. По словам уролога Можайской больницы Роберта Огородного, на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и щадяще, мужчина может чувствовать себя здоровым. Поэтому полагаться только на самочувствие опасно.

«Тест на ПСА, или простатспецифический антиген, — это простой анализ крови, который служит своего рода системой раннего оповещения. ПСА — это белок, который вырабатывает предстательная железа. Если с ней что-то не так — например, развивается воспаление, аденома или, что самое опасное, злокачественная опухоль — уровень этого белка в крови повышается», — отметил доктор.

Регулярная проверка показателя позволяет врачу заметить тревожную тенденцию до появления жалоб. Это дает время для дополнительного обследования, постановки точного диагноза и начала лечения на стадии, когда болезнь полностью излечима и можно сохранить привычное качество жизни.

Огородный подчеркнул, что сдача анализа — не признак мнительности, а ответственное отношение к здоровью. Мужчинам после 40–50 лет, а при семейной истории заболевания — раньше, он рекомендовал проверять ПСА ежегодно. Этот простой, быстрый и доступный анализ может спасти жизнь. Он входит в программу диспансеризации, ближайшая дата проведения — 10 октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.