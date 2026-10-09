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Кремль покажет икону «Страшный суд» после 10 лет реставрации

Культура

В Оружейной палате открывается выставка иконы «Страшный суд» из Успенского собора. Десятилетняя реставрация вернула памятнику древнерусской живописи исторический облик, сообщает газета «Известия».

Икону датируют концом XIV — началом XV века. Она послужила образцом для сцены Страшного суда в росписи Успенского собора Владимира 1408 года, созданной Даниилом Черным и Андреем Рублевым. Автор иконы неизвестен.

Во время реставрации в 1920-х годах икону покрыли олифой. Со временем та потемнела и почти полностью скрыла живопись. В 2016 году специалисты начали новую реставрацию под руководством Ларисы Гущиной: под микроскопом удаляли олифу, затем тонировали вставки и нанесли защитный лак.

Исследования в инфракрасном и рентгеновском спектрах выявили два слоя живописи. По мнению специалистов, они могут свидетельствовать о поиске художником форм и движения фигур. Исследования также помогли уточнить датировку.

«Это была не просто реставрация, а настоящее научное исследование. Цветовая гамма иконы поражает своим разнообразием. Художник применял очень широкий набор пигментов — киноварь, лазурит, малахит, различные охры. Но главной особенностью стало использование органических пигментов. Древнерусские мастера создали настоящий шедевр колористики», — отметила Лариса Гущина.

Выставка продлится до 13 января. После акклиматизации икону вернут в иконостас Успенского собора.

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