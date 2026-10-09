Психолог Домодедовской больницы дала советы по борьбе с осенней хандрой

Медицинский психолог Домодедовской больницы Евгения Алифашкина в преддверии Всемирного дня психического здоровья рассказала, как поддержать настроение осенью и не дать хандре затянуться до весны, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осенью световой день сокращается, а серость за окном может ухудшать настроение. Медицинский психолог Домодедовской больницы Евгения Алифашкина отметила, что грусть допустима, но важно ограничивать ее по времени, чтобы она не затянулась на месяцы.

Один из советов — светотерапия: дома и на работе полезно включать больше света, использовать дополнительные лампы. По словам психолога, это помогает компенсировать недостаток солнца и создать ощущение уюта.

«Вспомните старые традиции семейных ужинов при свете красивой люстры — такие вечера дарят чувство защищенности и радости общения!» — напомнила специалист.

Для возвращения к рабочему ритму после отпуска психолог посоветовала поставить фотографии ярких летних моментов или создать уголок с напоминаниями об отдыхе. Приятные воспоминания помогают сохранять позитивный настрой.

Еще одна рекомендация — цветотерапия. Вместо исключительно темной одежды стоит добавить яркие шарфы, шапки или перчатки. Дома можно собирать и менять букеты из опавших кленовых листьев, чтобы подчеркнуть краски осени.

Алифашкина также рекомендовала чаще гулять, пока погода позволяет обходиться без дождя и гололеда. Прогулки помогают насытить организм кислородом и поднять настроение. Сезонные овощи и фрукты и правильный режим питания поддерживают силы и эмоциональное равновесие. Психолог подчеркнула, что в условиях мегаполиса особенно важна профилактика эмоционального выгорания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.