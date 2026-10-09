Владельцам частных домов в Подмосковье напомнили о защите водопровода от мороза

Владельцы частных домов в Подмосковье получили рекомендации по подготовке водоснабжения к зиме. Утепление труб и счетчиков поможет избежать повреждений и внештатных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С наступлением холодов возрастает риск повреждения внутридомовых сетей водоснабжения из-за размораживания труб и оборудования. Особенно уязвимы вводная труба и счетчик воды, если они расположены в неотапливаемом подвале или на границе участка.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области рекомендует утеплить трубу от колодца или магистрали до дома влагостойкими материалами, например пенопластовой «скорлупой» или вспененным полиэтиленом. Счетчик в холодном помещении можно защитить термочехлом или тепловым коробом.

Необходимо проверить работоспособность запорного крана. Перед длительным отъездом следует закрыть его, предварительно слив воду из всех внутренних точек водоразбора — кранов, смесителей и бачка унитаза. Если в системе есть обратный клапан, при сливе нужно открыть кран для спуска воздуха или снять заглушку, чтобы исключить образование вакуума.

Если на вводе установлен дренажный кран, его следует открыть после отключения основного вентиля. Это позволит удалить остатки воды на участке до счетчика. Также нужно осмотреть колодец или кессон: крышка должна быть герметичной, а стенки — утепленными.

По вопросам эксплуатации водоснабжения и другим вопросам ЖКХ жители Московской области могут обращаться в водоканалы своего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.