Нанесете вред себе: лама из Бурятии посоветовал не оставлять на могиле стакан с водкой

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама (Олег Намжилов) призвал верующих отказаться от традиции приносить на кладбища спиртное и хлеб в память об умерших. Священнослужитель объяснил, что подобные дары привлекают обитающих на погостах духов, которые пробуют подношение, сообщает Telegram-канал « Байкал Дейли ».

По его словам, безопасную трансформацию крепких напитков в сакральный нектар способен провести исключительно практик буддийской тантры. Обычный человек алкоголем на захоронении рискует повредить собственную тонкую энергетику.

Также крепкий напиток может потревожить потусторонних сущностей.

Кроме того, спиртное может негативно повлиять на посмертную судьбу самого усопшего. Если со дня смерти не прошло 49 дней, такие ритуалы способны ухудшить условия его будущего перерождения. В качестве благополучной альтернативы настоятель рекомендовал приносить на могилы молоко, безалкогольные напитки, свежие фрукты или кондитерские сладости.

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