Учителя из Подмосковья победили на Всероссийском слете учителей географии

Команда «Подмосковный ковчег» из Сергиево-Посадского округа выиграла III Всероссийский слет учителей географии, который прошел с 5 по 8 октября в Екатеринбурге. Главным призом стали путевки на Байкал, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

III Всероссийский слет «Открываем Россию заново с учителями географии» объединил педагогов для развития профессионального сообщества и обмена лучшими практиками. Подмосковье представляли Юлия Ильина из Сергиево-Посадского физико-математического лицея, Игорь Полюдченков из Хотьковской школы-интерната и Николай Саванков из школы № 16.

Слет приурочили к Году единства народов России. Учителя участвовали в образовательных тренингах, мастер-классах, панельных дискуссиях и стратегических сессиях о современных направлениях географического образования. Для них также организовали экскурсии по Екатеринбургу и знакомство с геокультурным и образовательным пространством Среднего Урала.

Конкурсные испытания проходили четыре дня. Педагоги представили визитки-приветствия, соревновались в скоростной сборке спилс-карт России и Свердловской области, участвовали в квест-походе по природному парку «Бажовские места» и командных проектных работах. Кроме того, они написали Географический диктант, посвященный Василию Татищеву.

Команда «Подмосковный ковчег» стала победителем слета и получила главный приз — путевки на Байкал. В фотоконкурсе «Открываем Россию заново с учителями географии» работа Юлии Ильиной «Краски русской души» с изображением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры заняла второе место среди 128 работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.