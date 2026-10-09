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Пострадавших нет: пожар на улице Нижние Поля ликвидирован

Пожар в строительных бытовках на улице Нижние Поля на юго-востоке Москвы полностью потушен, жертв нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Кадры возгорания ранее появились в Сети. На опубликованных видео видно, как грузовой автомобиль проезжал через арку, внутри все заволокло серым дымом.

«На месте пожара по адресу улица Нижние Поля погибших и пострадавших, в том числе из числа пожарных нет», — сообщили в пресс-службе.

Существовала вероятность обрушения конструкций, но спасателям удалось потушить пламя до того, как оно распространилось.

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