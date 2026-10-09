Все заволокло серым дымом: появилось видео пожара на улице Нижние Поля
Фото - © Телеграмм-канал «Осторожно, Москва»
В Сети появились кадры пожара, который произошел на улице Нижние Поля на юго-востоке столицы. Там горят строительные бытовки, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, как грузовой автомобиль проезжает через арку. Внутри все заволокло серым дымом. На фото, снятом с высоты, можно увидеть, что в бытовке пылает крыша.
Есть вероятность обрушения конструкций. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Информация о пострадавших уточняется.
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