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Все заволокло серым дымом: появилось видео пожара на улице Нижние Поля

Происшествия
Телеграмм-канал «Осторожно, Москва»

Фото - © Телеграмм-канал «Осторожно, Москва»

В Сети появились кадры пожара, который произошел на улице Нижние Поля на юго-востоке столицы. Там горят строительные бытовки, сообщает «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, как грузовой автомобиль проезжает через арку. Внутри все заволокло серым дымом. На фото, снятом с высоты, можно увидеть, что в бытовке пылает крыша.

Есть вероятность обрушения конструкций. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Информация о пострадавших уточняется.

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