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Строительные бытовки загорелись в Москве

Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелись строительные бытовки. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений работают на месте происшествия, сообщает Главное управление МЧС России по городу.

Пожарные проводят комплекс оперативных мер для локализации и полной ликвидации пламени.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Обстоятельства и масштабы случившегося устанавливаются.

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