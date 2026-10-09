В Химках вложат более 500 млн руб в расширение производства мясных деликатесов

Компания «Деликатес Дичь» планирует расширить производство мясных изделий в Химках в 2026–2028 годах. Инвестиции превысят 500 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Деликатес Дичь» Александр Макаренко подписали соглашение о намерениях по расширению производства в Химках. Подписание состоялось на стенде региона на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026».

Объем инвестиций составит более 500 млн рублей. Предприятие будут расширять поэтапно в 2026–2028 годах. Подготовительные работы на площадке уже начались.

«Подмосковье поддерживает развитие предприятий, которые находят свою уникальную нишу на рынке. Компания развивает производство мясных изделий из широкого ассортимента сырья и уже реализует продукцию в рознице. Расширение предприятия позволит увеличить объемы выпуска и создать новые рабочие места в регионе», — отметил Виталий Мосин.

По данным Минсельхоза Подмосковья, «Деликатес Дичь» работает с 2018 года. Компания выпускает колбасы, тушеное мясо, паштеты и мясные снеки из различных видов мяса. Продукция представлена в розничных сетях и собственном интернет-магазине. В 2025 году объем производства составил 215 тонн.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.