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В Истре завершают капремонт моста через Молодильню

Капитальный ремонт моста через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово в Истре вышел на завершающий этап. Рабочее движение по основному мосту планируют запустить в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост через Молодильню вблизи деревни Мансурово в муниципальном округе Истра ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В работах задействованы 14 специалистов и пять единиц спецтехники.

Мостовики завершили устройство опор, пролетного строения и мостового полотна, обустроили подходы и сопряжения, смонтировали перильное ограждение и локальные очистные сооружения.

«Сейчас мостовики готовят щебеночное основание для последующей укладки асфальтобетонного покрытия, устанавливают бортовой камень и монтируют барьерное ограждение. После завершения этих работ специалисты приступят к асфальтированию моста, подходов и сопряжений», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На завершающем этапе дорожники нанесут разметку, установят дорожные знаки и демонтируют временную объездную дорогу. Запуск рабочего движения по основному мосту запланирован на IV квартал 2026 года.

Мост протяженностью более 37 метров связывает деревню Мансурово и близлежащие населенные пункты с Новорижским шоссе. Ежедневно по нему проезжает более 2 тыс. автомобилей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.