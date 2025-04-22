Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа заявила о приостановке торгов на срочном рынке. О возобновлении операций объявят дополнительно, сообщила пресс-служба площадки.

Сообщение о приостановке торгов появилось в 13:51 по московскому времени. Причины такого решения не озвучиваются.

Между тем 21 апреля курс доллара на международном валютном рынке Forex упал до минимальной стоимости впервые с весны 2023 года. В моменте американская нацвалюта торговалась по 78,2538 рубля.

Вместе с тем в экспертном сообществе считают, что тренд на укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова рассказывала РИАМО, что российская нацвалюта продолжает укрепляться в основном из-за геополитического фактора.