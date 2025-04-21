Доллар упал до минимальной стоимости весны 2023 года на Forex

21 апреля на международном валютном рынке Forex американский доллар обновил минимальный рекорд, начиная с весны 2023 года. Минимальная стоимость доллара сохранялась в период с 12:02 до 13:28, затем курс немного вырос, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным Forex на 12:02, курс американского доллара составлял 78,2538 рубля. В прошлый раз доллар торговался на таком уровне только 30 мая 2023 года. Начиная с 13:28, курс доллара снова начал укрепляться. Валюта уже оценивалась в 82,1743 рубля.

На момент 13:20 по московскому времени индекс DXY, отражающий соотношение американской валюты с корзиной из шести ключевых мировых валют, достигал отметки 98,18 пункта.

Приведенная в публикации информация носит исключительно информационный характер, ее не рекомендуется воспринимать как индивидуальную рекомендацию в совершении валютных операций.

Ранее эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер заявил, что локальные минимумы в парах валют с рублем исключать нельзя, но все они будут носить временный характер из-за целого ряда факторов.