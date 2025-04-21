Эксперт Зельцер: минимумы в валютных парах с рублем могут быть временными

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер заявил, что очередные локальные минимумы в парах валют с рублем исключать нельзя. Однако они могут быть временными из-за ряда факторов, сообщается на сайте «БКС Экспресс».

По его мнению, приобретение фьючерсов на иностранную валюту считается спекулятивно перспективным.

Курсы доллара и евро по отношению к рублю снижаются из-за ряда факторов. Причина в том, что доллар ослабел, а юань некоторое время назад падал до 17-летних минимумов. Это была реакция на торговые барьеры.

Также в российский бюджет отправляют валюту экспортеры. Импортеры же поддерживают спрос на зарубежную валюту.

Позиция Центробанка и Минфина РФ по поводу продажи валюты на апрель и до 10 мая по бюджетному правилу увеличилась на 75% месяц к месяцу. Также скоро начнется апрельский налоговый период.

«На такой совокупности факторов и происходит сильное падение инвалют, а рубль продолжает покорять вершины и остается самой сильной нацвалютой в мире», — отметил Зельцер.

При этом в конце весны основные факторы поддержки курса рубля станут слабее. Следовательно, иностранные валюты снова начнут расти. Это произойдет, если экспорт и приход заграничной валюты в бюджет РФ снизится. Спрос на валюту под импорт может вырасти.