Курс рубля вряд ли укрепится на достигнутых уровнях долгосрочно

Среди основных факторов укрепления рубля на текущей неделе можно назвать геополитику и продажу иностранной валюты со стороны ЦБ. Однако тренд на укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным, сообщила РИАМО аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Основной фактор укрепления рубля — по-прежнему геополитика, полагает она. На прошлой неделе оптимизм поддерживали новости о переговорах США, Франции и Украины, за выходные надежды на деэскалацию усилились. Кроме того, спрос на иностранную валюту на российском рынке, остается, по всей видимости, слабым. Частичную поддержку курсу оказывает увеличившийся объем чистых продаж иностранной валюты со стороны Банка России за счет перехода Минфина от покупок к продажам валюты и золота в рамках бюджетного правила, констатирует аналитик.

«Однако мы не ожидаем, что курс сможет закрепиться долгосрочно на достигнутых уровнях, поскольку в последующие месяцы в пользу ослабления сыграет фактор снижения стоимости российской нефти и, соответственно, сокращение притоков валютной выручки. С другой стороны, при столь привлекательном курсе увеличится товарный импорт, дополнительно спрос на иностранную валюту вырастет за счет сезонного повышения туристической активности за рубеж», — отмечает Попцова.

По ее словам, индекс DXY (доллара) уже вернулся к уровням марта 2022 года. Основная причина ослабления доллара по отношению к другим твердым валютам — ребалансировка портфелей инвесторов в пользу других защитных активов, не связанных с экономикой США. Например, это отражается в укреплении евро, валют ряда других развитых стран и продолжающемся ралли в золоте. Торговая войны с Китаем создает риски ускорения инфляции и замедления экономики США. Участники рынка также закладывают в цены сценарий возобновления снижения ставки ФРС, комментирует аналитик.

По ее прогнозам, курс рубля может вернуться к отметке 90 в паре USD/RUB, 97 — по EUR/RUB и 12 — CNY/RUB.