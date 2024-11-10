Молдавия просит «Газпром» внести ясность по поставкам газа до конца года

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев просит российского газового гиганта «Газпром» внести ясность по поставкам топлива до 31 декабря текущего года, сообщает РИА Новости .

«Если „Газпром“ в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину», — сказал Парликов.

Он подчеркнул, что предпочел бы знать заранее, так как это позволит Молдавии организовать альтернативные маршруты.

Молдавский министр отметил, что у российской компании действующий контракт с «Молдовагазом», однако неизвестно, как «Газпром» будет выполнять свои контрактные обязательства.

Парликов добавил, что молдавское Минэнерго направило «Газпрому» письмо с вариантами решений на случай приостановки транзита через Украину, однако на сегодняшний день ответа нет.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа целенаправленно разрушает спрос на газ. По его словам, западные страны переживают плохое состояние рынка «голубого топлива».