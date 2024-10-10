Миллер: Европа целенаправленно разрушает спрос на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа целенаправленно разрушает спрос на газ. Он добавил, что западные страны переживают плохое состояние рынка «голубого топлива», сообщает ТАСС .

По словам главы «Газпрома», в Европе сейчас идет процесс «искусственного разрушения спроса на газ». И это определение уже стало устойчивым, хотя многие эксперты дают более жесткие оценки тому, что сейчас происходит на европейском газовом рынке.

Миллер отметил, что некоторые специалисты называют происходящее на Западе «энергетическим самоубийством». Глава «Газпрома» согласился с этими оценками, заявив, что Европа «целенаправленно разрушает спрос на газ».

По словам Миллера, ЕС и Великобритания снизили потребление газа на 9 млрд куб. м за девять месяцев 2024 года. При этом в ЕС в 2023 году траты на «голубое топливо» выросли.

Глава «Газпрома» добавил, что снижение спроса на газ в первую очередь оказывает негативное влияние на европейскую промышленность. Он отметил, что промпроизводство в Европе без российского «голубого топлива» снизилось за полтора года до минимума за 10 лет. А себестоимость некоторой продукции выросла на 25%.

Ранее стало известно, что Молдавия продолжает отказываться оплатить долг за поставки российского газа. Эксперты считают, что в ближайшее время решить вопрос с выплатами вряд ли получится.