Минфин: деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль направят в федеральный бюджет

Минфин внес поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым все деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет. Эта сумма будет составлять 2 трлн руб. в 2025 году, сообщает РБК .

28 мая законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс был направлен в правительство вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс.

Ранее Минфин оценивал дополнительные поступления от изменения ставок НДФЛ в 533 млрд руб. в 2025 году и порядка 3,1 трлн руб. до 2030 года. Он предложил при установлении ставки по налогу на прибыль организаций в 25% зачислять в федеральный бюджет сумму налога, соответствующую ставке 8% в 2025–2030 годах, и 7% после.

Таким образом, Минфин оценил, что норматив зачисления части налога на прибыль в бюджеты регионов не преобразится. От увеличения ставки по налогу на прибыль с учетом вычетов дополнительно поступит порядка 1,6 трлн руб. в госбюджет в 2025 году.

Регионы смогут увеличить свои доходы благодаря полномочиям по налогообложению дорогостоящих объектов недвижимости. Увеличение ставок по дорогому имуществу до 2,5% может пополнить их бюджеты на 1 млрд руб. ежегодно.

Муниципалитеты за счет установления ставок на дорогие земельные участки в размере 1,5% смогут дополнительно получить 27 млрд руб. в 2025 году.

В ходе слушаний в Госдуме министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что деньги от роста НДФЛ пойдут на повышение социальных выплат, продление материнского капитала, а также на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и т. д.