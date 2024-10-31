Максимальная ставка по вкладам в Сбербанке повысилась до 22%

Получить прибыль от максимальной ставки по вкладам в Сбербанке смогут премиальные клиенты, сообщает пресс-служба кредитной организации в Telegram-канале .

Премиальные клиенты смогут открыть вклад со ставкой до 22% при условии, что не пользуются пакетами «СберПервый» и «СберПремьер».

Клиенты Сбербанка могут открыть «СберВклад» и «Лучший %» со ставкой до 21% годовых.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки по вкладам после того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 21% годовых. Также на фоне поднятой ключевой ставки доходы от вкладов, превышающие 210 тысяч рублей, начнут облагаться налогом.