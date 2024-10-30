В РФ начнут облагать налогом доходы от вкладов, превышающие 210 тыс рублей

С 2024 года налог на доходы от вкладов будет применяться к суммам, превышающим 210 тыс. рублей. Уплату налога необходимо будет произвести до 1 декабря 2025 года. Этот порог возрос в результате повышения ключевой ставки до 21%, сообщает газета «Известия» .

Для достижения такого уровня дохода от сбережений на депозитном счете необходимо иметь сумму свыше 1,1 млн рублей. Тем не менее, эта цифра может варьироваться для каждого человека в зависимости от специфики условий банков.

В следующем году Минфин ожидает, что налоговые поступления составят 251,5 млрд рублей. Увеличение в 2 раза обусловлено высокими процентными ставками по депозитам и ростом сбережений граждан.

В ФНС подтвердили, что если на 1 декабря 2024 года Банк России повысит ставку выше 21%, то доход от процентов, не подлежащий налогообложению, также увеличится в соответствии с ней.

Эксперты представили пример вычисления. Предположим, что россиянин имеет на своих депозитах в этом году 1,5 млн рублей, при этом средняя ставка составляет 15%. В таком случае его доход составит 225 тыс. рублей. Из этой суммы следует вычесть необлагаемую налогом часть, равную 210 тыс. рублей, останется 15 тыс. рублей. Налог (в размере 13% или 15%) необходимо будет уплатить именно с этой оставшейся суммы.

Могут быть случаи, когда человек инвестировал значительную сумму в годовой депозит в 2024 году, однако начисление процентов произойдет лишь в следующем году. В таком случае по итогам 2024 года клиент не будет обязан вносить никаких платежей в государственный бюджет.

На сегодняшний день отсутствует официальная информация о количестве граждан, обладающих сберегательными продуктами. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, почти каждый третий россиянин имеет депозиты.

По состоянию на 1 июля 2024 года средний размер депозитов составил всего 338 тыс. рублей, отметил Игорь Додонов из компании «Финам». Примерно 1,5–2 млн россиян будут обязаны уплатить налог на доходы от вкладов, как оценил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Большинству из них, скорее всего, будет начислена сравнительно небольшая сумма налога.