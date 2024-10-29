Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Банки России начали поднимать ставки по вкладам после повышения ЦБ ключевой ставки до 21%, пишет РИА Новости .

Банк «Дом.РФ» поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1 процента годовых. ПСБ поднял ставки по срочным вкладам до 21,6 процента годовых.

«Абсолют банк» повысил ставки по вкладам до 22 процентов при размещении средств на полгода.

Ранее сообщалось, что на фоне решения Центробанка поднять ключевую ставку до рекордных 21% годовых в России массово начнут закрываться различные бизнесы.

Банк России повысил прогнозы по инфляции на 2024–2025 годы. Предполагается, что ключевую ставку, которая уже составляет 21% годовых, могут снова повысить в декабре 2024 года на заседании, которое запланировано на 20-е число.