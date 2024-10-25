Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы

В пятницу Банк России пересмотрел ранний прогноз по инфляции. Для стабилизации в пределах 4% потребуется более высокая ключевая ставка, чем предполагалось, сообщает пресс-служба регулятора.

На заседании совета директоров Банка России были заявлены новые прогнозы по инфляции на 2024–2025 годы. Ожидания регулятора были составлены с учетом высоких инфляционных ожиданий и давления, связанного с ним.

«Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы. Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле», — сообщается на официальном сайте ЦБ.

Очередное заседание совета директоров запланировано на 20 декабря 2024 года. На нем будет обсуждаться вопрос о ключевой ставке. По итогам мероприятия подготовят официальное сообщение.

Также в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21%.