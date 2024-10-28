Эксперт Петропольский: бизнес РФ ждет массовое закрытие из-за ключевой ставки

На фоне решения Центробанка поднять ключевую ставку до рекордных 21% годовых в России массово начнут закрываться различные бизнесы, такое мнение высказал предприниматель, эксперт по правовым вопросам московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский, пишет «Абзац» .

По мнению эксперта, бизнес начнет закрываться из-за того, что далеко не все компании могут взять кредит на льготных условиях, а кредитные организации начнут выдавать займы еще осторожнее, чем раньше.

«Новые кредиты станут менее доступны. Банки будут выдавать их более тревожно, потому что такую ставку обслуживать тяжело. Коммерческие кредиты начинаются от 26% годовых. Далеко не у всех рентабельность позволяет привлекать деньги под такой процент. В связи с этим многие компании либо закроются, либо начнут продавать имущество. Проще сейчас забрать деньги из оборота и переложить их на депозит. Выгоды будет больше от вклада, чем от бизнеса», — рассказал Петропольский.

По словам эксперта, больше всего сложностей возникнет не с оформлением нового кредита, а с возможностью обслужить уже имеющиеся займы, так как ставка по ним плавающая и напрямую зависит от ключевой ставки. Банки имеют право пересматривать условия по ряду уже выданных кредитов.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогнозы по инфляции на 2024–2025 годы. Предполагается, что ключевую ставку, которая уже составляет 21% годовых, могут снова повысить в декабре 2024 года на заседании, которое запланировано на 20-е число.