Лукашенко объяснил, откуда в Белоруссии взялся дефицит картофеля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа заявил, что дефицит картошки в республике был создан искусственно и по внутриполитическим причинам, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» .

«Когда проверил комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что дефицита картофеля в стране не было. Его «где-то придержали», чтобы показать, как глава государства вмешивается в ценообразование, давая результате.

Лукашенко добавил, что картофель появился на прилавках белорусских магазинов, когда он пришел с наручниками к ответственным людям и положил их на стол.

Ранее белорусский лидер заявил, что гибель скота в республике достигла исторического максимума, поэтому виновных необходимо привлечь к уголовной ответственности.