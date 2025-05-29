Лукашенко: падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гибель скота в республике достигла исторического максимума, поэтому виновных необходимо привлечь к уголовной ответственности.

«О чем говорит статистика? Падеж (скота — ред.) достиг исторического максимума», — сказал Лукашенко в ходе совещания с правительством, трансляция которого велась на телеканале «Первый информационный».

Он поручил председателю комитета госконтроля и генпрокурору доложить, сколько виновных в падеже скота понесли уголовную ответственность.

Белорусский лидер добавил, что районные ветврачи не ищут способы лечить скот, а обсуждают с врачами в хозяйствах варианты, как скрыть падеж. За это необходимо привлекать к ответственности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не хватает картошки. Глава государства также удивился, когда узнал, что Белоруссия уже продала все свои картофельные запасы России.