Логистический коллапс у Ozon может привести к росту цен на товары с маркетплейса

Основатель компаний INFOLine и iGlobal Иван Федяков сообщил, что потребители могут столкнуться с ростом цен на продукцию маркетплейса Ozon из-за возникших логистических трудностей у компании, пишет Газета.ru .

По мнению Федякова, Ozon ожидает нестабильный период, который может негативно сказаться на ценовой политике. Эксперт отметил, что такая ситуация не только способствует инфляции, но и лишает маркетплейс важного конкурентного преимущества — возможности предлагать товары по ценам значительно ниже, чем в традиционных магазинах.

Логистический коллапс у Ozon произошел из-за нескольких факторов: сложностей с привлечением иностранной рабочей силы, усиления контроля за сотрудничеством с самозанятыми для повышения налоговых поступлений, а также кадровых изменений в руководстве логистического направления компании.

Ранее сообщалось, что 20 августа в СМИ начали появляться сообщения о логистическом коллапсе в Ozon. Короткие задержки в доставке заказов были зафиксированы лишь на пяти складах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в компании опровергли распространившуюся информацию, заявив, что нет массовых проблем на складах.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что логистический коллапс у Ozon спровоцировал дефицит кадров. Он также допустил, что теперь компания начнет терять покупателей.