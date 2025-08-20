В Ozon опровергли информацию о коллапсе на складах

В СМИ начали появляться сообщения о логистическом коллапсе в Ozon. Короткие задержки в доставке заказов были зафиксированы лишь на пяти складах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В настоящее время компания работает над устранением локальных проблем, чтобы восстановить стабильность работы в кратчайшие сроки. Представитель маркетплейса подчеркнул, что логистическая инфраструктура на других объектах функционирует без сбоев.

«Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов и не видим роста отмен заказов», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ведется активная работа над устранением возникших проблем. Привлечен дополнительный персонал, часть товаров перевозится на другие объекты. Продавцам предоставлена возможность выбора свободных слотов для отгрузки на соседних складах или сдачи товаров в ПВЗ, чтобы избежать очередей. Ожидается, что ситуация нормализуется в скором времени, заключили представители Ozon.