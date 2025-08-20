Логистический коллапс у Ozon спровоцировал дефицит кадров

В связи с этим, не исключен отток покупателей у маркетплейса.

«Ситуация с логистическими сложностями на складах Ozon связана, прежде всего, с сокращением персонала после отказа от аутсорсинга: с августа компания полностью перешла на собственную платформу найма. При этом объем заказов летом оказался высоким, что привело к дефициту кадров и сбоям в приемке и отгрузке товаров. Нагрузка на склады возросла, а часть сотрудников не вышла на смену — это и стало триггером цепной перегрузки, очередей из фур и задержек заказов. Если в ближайшие недели Ozon не восполнит дефицит персонала и не усилит складскую инфраструктуру, то задержки могут продолжиться — особенно с приближением осеннего сезона. Потери уже очевидны: это и упущенные продажи, и возвраты за счет продавцов, и возможный отток покупателей», — отметил Катырин.

Покупателям в этой ситуации важно знать свои права: они могут рассчитывать как минимум на возврат денег за недоставленный товар, а при желании — добиваться и положенной компенсации за задержку, хотя для этого, возможно, придется проявить настойчивость.