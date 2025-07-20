Ликсутов: московские предприятия нарастили объемы поставок хлеба и сладостей

В Москве наблюдается стабильный рост выпуска продуктов питания. За первые 5 месяцев 2025 года продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли более чем на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в ТиНАО создается кластер пищевой промышленности. Здесь будут расположены производства мясной и молочной продукции, хлеба, кондитерских изделий и готовых блюд.

«Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, это позволяет обеспечивать горожан качественными продуктами питания. Так, в январе–мае 2025 года поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличились на 32,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.

С начала 2025 года предприятия Москвы нарастили производство пшеничных булочных изделий на 14%, пирогов — на 29%, а пирожных — на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в Москве работает свыше 320 пищевых производств. При активной поддержке города они укрепляют свои рыночные позиции и обеспечивают население свежей продукцией.

«В результате, за период с начала 2025 года объем поставок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Москве превысил 52 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике города», — сказал Гарбузов.

К примеру, с начала года ОАО КБК «Черемушки» сохраняет положительную динамику. За отчетный период комбинат отправил в магазины Москвы и Подмосковья около 57 тыс. т свежей хлебной продукции — на 10% больше, чем годом ранее. Выручка предприятия составила семь миллиардов рублей. Этот результат достигнут не только за счет роста производства, но и благодаря выпуску новых видов продукции с повышенной добавленной стоимостью: пирожков с разнообразными начинками, сдобных рулетов и зерновых хлебов.

Как отметил генеральный директор комбината Юрий Мугандин, уже больше полувека комбинат ежедневно обеспечивает горожан свежей и качественной продукцией.

«Наши изделия представлены практически во всех магазинах столицы и пользуются спросом у широкого круга потребителей. Это подтверждает стабильную работу предприятия и его важную роль в жизни города», — сказал Мугандин.

В свою очередь, московский кондитерский комбинат «Добрынинский» за январь–май 2025 года произвел 550 т тортов, пирожных, десертов и других изделий на сумму более 250 млн рублей. Сегодня ассортимент предприятия включает свыше 150 наименований сладостей, изготовленных из натуральных ингредиентов в соответствии с высокими стандартами. В линейке продукции появились новые позиции: лимонные тарталетки, мягкие вафли с какао, профитроли с вареной сгущенкой и другие.

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» выпускает более 1,5 тыс. т продукции в день, включая свежий и замороженный хлеб, кондитерские изделия и готовые блюда. В структуру холдинга входят 15 производственных площадок в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тверской области, где трудится свыше 10 тыс. сотрудников. В этом году ежемесячная выручка компании составила шесть миллиардов рублей, а по итогам 2024 года она достигла 60 млрд. Холдинг сочетает крупные объемы производства с разнообразным ассортиментом, поставляя качественные продукты по всей России.