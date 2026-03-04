Курс рубля резко упал после заявления Минфина РФ

В среду Минфин РФ заявил, что не будет проводить операций на внутреннем рынке в марте 2026 года. На фоне этого заявления курс рубля резко опустился, следует из данных на сайте Profinance.ru .

Российское ведомство объявило, что в первый весенний месяц приостановит исполнение операций с валютой по бюджетному правилу. В Минфине отметили, что решение связано с «планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть».

Рубль отреагировал на это заявление падением по отношению к иностранным валютам. Юань на максимуме (после 12:00) вырос до 11,358 руб., доллар — 78,5 руб., евро — 91,1 руб.

После того, как изменения будут внесены, ведомство уточнит объем отложенных операций.

Между тем аналитик спрогнозировал падение доллара на фоне ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, он может опуститься ниже 70 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.