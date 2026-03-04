Аналитик спрогнозировал падение доллара на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Аналитик «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев рассказал, что курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, сообщает РИА Новости .

По его словам, это может произойти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, если будет нарушен баланс не только на нефтяном, но и на газовом мировом рынке.

В случае затяжной эскалации конфликта вероятно увеличение валютных поступлений российских экспортеров нефти и газа, что, в свою очередь, способно привести к повышению спроса на российский рубль.

Более того, укрепление рубля до уровня 68-70 за доллар возможно, если европейские государства начнут наращивать объемы закупок российского газа.

