Аналитик спрогнозировал падение доллара на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Эксперт Чихарев: доллар может упасть до 70 руб из-за ближневосточного конфликта
Фото - © Медиасток.рф
Аналитик «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев рассказал, что курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, сообщает РИА Новости.
По его словам, это может произойти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, если будет нарушен баланс не только на нефтяном, но и на газовом мировом рынке.
В случае затяжной эскалации конфликта вероятно увеличение валютных поступлений российских экспортеров нефти и газа, что, в свою очередь, способно привести к повышению спроса на российский рубль.
Более того, укрепление рубля до уровня 68-70 за доллар возможно, если европейские государства начнут наращивать объемы закупок российского газа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.