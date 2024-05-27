Курс евро оказался ниже 96 рублей впервые с 30 января

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января. Это произошло в ходе торгов в понедельник, следует из данных биржи.

Кроме того, на торгах американская валюта подешевела до 88,97 рубля. Это также случилось в первый раз с конца января.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко объяснил, почему сейчас падает курс доллара.

По его словам, укрепиться российской валюте на фоне мировых валют помогает ряд факторов. Среди них — текущая жесткая риторика денежно-кредитной политики, повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и т. д.