Эксперт объяснил, почему сейчас падает курс доллара

В настоящее время действует совокупность факторов, которые способствуют снижению курса мировых валют и укрепляют российский рубль, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, нефтяные цены, несмотря на снижение, все еще остаются достаточно высокими, что играет на стороне национальной валюты. На российском рынке в фокусе — ближайшие перспективы движения ключевой ставки на фоне обсуждения заявления о том, что ЦБ планирует в июне рассмотреть сценарий с ее повышением, отметил эксперт.

В пользу рубля продолжают выступать несколько факторов, объяснил Тимошенко. В их числе — приближение пика налогового периода, текущая жесткая риторика ДКП, повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, увеличение объемов продаж валюты регулятором.

«Кстати, позитива экономике в целом, а вместе с ней и курсу российского рубля, способны добавить обсуждения прогнозов того, что Россия в текущем году может впервые занять более четверти мирового экспорта пшеницы. Снижение импорта на фоне сложностей с проведением платежей — еще один фактор укрепления национальной валюты. Давление на рубль по-прежнему оказывают геополитические факторы», — констатировал эксперт.

Тем временем евро обновил минимумы февраля на Московской бирже. Обсуждение перспектив на возможность снижения ставки ЕЦБ в июне идет все активнее на фоне того, что инфляция в еврозоне на текущий момент контролируется.

Не на стороне доллара — свежая макроэкономическая статистика из США, демонстрирующая признаки перегрева экономики, заявил Тимошенко. В фокусе внимания — выход данных по майскому индексу потребительского доверия от Мичиганского университета.

По прогнозам эксперта, курс доллара с 27 по 31 мая будет 88,5-90,5 рубля, евро — 96,5-98,5 рубля.