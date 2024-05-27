сегодня в 10:26

Доллар на Мосбирже рухнул ниже 89 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник опустился ниже 89 рублей, следует из данных биржи.

Такое сильное падение американской валюты фиксируется впервые с 30 января 2024 года. По данным на 10:00, за нее просили 88,97 рубля.

В то же время курс евро также снизился. Он составил 96,6 рубля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала поднять штрафы за манипулирование рынком. По ее словам, сейчас штрафы катастрофически низкие, они должны зависеть от масштаба причиненного ущерба.