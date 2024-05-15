Набиуллина призвала поднять штрафы за манипулирование рынком в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что штрафы за манипулирование рынком в стране катастрофически низкие. По ее мнению, они должны зависеть от масштаба причиненного ущерба, сообщает РБК .

Во время конференции «Российский фондовый рынок — 2024» Набиуллина подчеркнула, что штрафы за манипулирование рынком составляют от 5 до 10 тыс. рублей. По ее мнению, эта сумма «ни о чем».

«На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, то есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», — заявила глава ЦБ.

Она отметила, что в манипулировании финансовым рынком есть риски, в том числе продажи финансовых инструментов — мисселинг. Набиуллина заявила, что все эти моменты активно обсуждаются.

Ранее глава Центробанка рассказала, что для компаний планируют ужесточить правила для первичного размещения на бирже (IPO). Им потребуется соблюдать минимальный порог free float.