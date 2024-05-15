Центробанк намерен ужесточить правила для компаний при входе на IPO
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что для компаний планируют ужесточить правила для первичного размещения на бирже (IPO), им потребуется соблюдать минимальный порог free float, пишет РБК.
«Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free-float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшой у компании, которая делает первые шаги, но он остается (таким — ред.) и у тех, кто уже давно на рынке», — пояснила Набиуллина.
Глава Центробанка подчеркнула, что регулятор заинтересован в том, чтобы цены на бирже качественно формировались, а ликвидность рынка росла. Поэтому в Банке России задумались об ужесточении входа компаний на биржу.
Ранее ЦБ заявил, что в настоящее видит больше поводов для повышения ключевой ставки. На последнем заседании уже рассматривали сценарий увеличения ставки до 17%.