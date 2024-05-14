Центробанк РФ видит больше аргументов для повышения, а не уменьшения ставки

В регуляторе отметили, что основными аргументами в пользу данного сценария являются уменьшение безработицы, влияние высоких бюджетных расходов на общий спрос и его чувствительность к ставке. Также сейчас в Банке России отмечают высокие темпы расширения кредитования из-за растущих доходов людей и компаний, они позволяют привлекать новые займы и в более жестких условиях.

Из итогов обсуждения вопросов по ключевой ставке на заседании регулятора 26 апреля (когда ее сохранили на уровне 16%) следует, что участники мероприятия обсудили возможность не только сохранения, но и роста ставки до 17%. При этом аргументы в пользу увеличения усилились.

В январе–марте выше прогноза были как потребление, так и инвестиции в стране. При этом уменьшение инфляции ЦБ РФ все еще не считает достаточно устойчивым: повышение цен на рыночные услуги остается значительным, а динамика ожиданий неоднородна.

Также дефицит кадров в России увеличивается. Больше всего бизнес испытывает недостаток в рабочих, а растущая нехватка рабочих рук и бюджетные расходы подогревают повышение реальных зарплат и потребительский спрос. Сохранение данного тренда в стране будет дополнительно поддерживать инфляцию.