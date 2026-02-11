Крупнейшая миграция частного капитала: почему олигархи в мире массово переезжают

В данный момент в мире наблюдается «крупнейшая миграция» богатых людей, которая достигла рекордных масштабов. Миллиардеры массово меняют государства проживания и ведения бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

В 2025 году страну проживания сменили 36% из 87 опрошенных олигархов. Еще 9% задумывались о переезде. Банк UBS назвал это «крупнейшей миграцией частного капитала в истории».

Консалтинговая компания Henley & Partners прогнозирует, что в 2026 году число миллиардеров, которые переедут в другие страны, может увеличиться до 165 тыс. Эксперты считают, что богатые люди массово мигрируют из-за геополитики и ужесточения законов.

Например, только из Великобритании, которая отменила специальный налоговый режима для нерезидентов non-domicile, в 2025 году уехали 16,5 тыс. миллионеров. В 2024 году их было 9,5 тыс.

Главным направлением для переезда капитала стали ОАЭ. В прошлом году туда переехали 9,8 тыс. миллионеров. Также среди богатых людей популярны Италия, Швейцария, Португалия, Греция и Сингапур.

Ранее стало известно, что американский предприниматель Марк Цукерберг планирует приобрести элитную недвижимость в Майами в районе, известном как «бункер миллиардеров». Он, как и многие бизнесмены, переезжает во Флориду, где подоходный налог равен нулю.

