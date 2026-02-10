Марк Цукерберг планирует поселиться в престижном «бункере миллиардеров»

По информации The Wall Street Journal, американский предприниматель Марк Цукерберг планирует приобрести элитную недвижимость в Майами в районе, известном как «бункер миллиардеров», сообщает «Газета.ру» .

В материале указано, что Цукерберг пополняет ряды «сверхбогатых» людей. Он, как и многие бизнесмены, переезжает во Флориду, где подоходный налог равен нулю.

Предприниматель купил недвижимость на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн. Ее бывший владелец основатель сети быстрого питания Jersey Mike’s Питер Канкро. Площадь особняка около 8000 кв. м, цена — от 150 до 200 млн долларов.

