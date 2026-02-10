Марк Цукерберг планирует поселиться в престижном «бункере миллиардеров»
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
По информации The Wall Street Journal, американский предприниматель Марк Цукерберг планирует приобрести элитную недвижимость в Майами в районе, известном как «бункер миллиардеров», сообщает «Газета.ру».
В материале указано, что Цукерберг пополняет ряды «сверхбогатых» людей. Он, как и многие бизнесмены, переезжает во Флориду, где подоходный налог равен нулю.
Предприниматель купил недвижимость на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн. Ее бывший владелец основатель сети быстрого питания Jersey Mike’s Питер Канкро. Площадь особняка около 8000 кв. м, цена — от 150 до 200 млн долларов.
Ранее стало известно, что миллиардер Игорь Макаров, который отказался от российского паспорта и теперь является гражданином Кипра и Молдавии, судится с Канадой. Оттава не планирует снимать с бизнесмена санкции.
