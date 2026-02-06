Отказавшийся от российского паспорта миллиардер судится с Канадой из-за санкций

Миллиардер Игорь Макаров, который отказался от российского паспорта и теперь является гражданином Кипра и Молдавии, судится с Канадой. Оттава не планирует снимать с бизнесмена санкции, сообщает газета «Ведомости» .

Предметом запроса на возбуждение разбирательства, зарегистрированного 30 января, стали вопросы, связанные с санкциями. Ограничительные меры против Макарова ввели в апреле 2022 года за тесные связи с высокопоставленными лицами в России.

Уже в июне он направил в МИД Канады прошение о снятии санкций, так как они могут использоваться только в отношении граждан РФ. Предприниматель обратился с просьбой аннулировать гражданство, которую удовлетворили в 2023 году.

В итоге Макарова удалили из санкционного списка, но дополнили закон правом вводить ограничительные меры против бывших граждан РФ, а затем вернули бизнесмена в перечень. Новую просьбу миллиардера в МИД Канады уже не удовлетворили. Суды страны поочередно отклоняли иски Макарова.

В 1992 году он основал компанию «Итера», которая являлась третьей в мире по торговле газом. В 2013 году Макаров продал «Итеру» «Роснефти» и открыл ARETI International Grouра на Кипре. В Канаде он владеет нефтегазовыми активами.

