Кремль ответил Трампу, угрожавшему БРИКС

В Кремле ответили избранному президенту США Дональду Трампу, угрожавшему ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС, если они продолжат старания по созданию альтернативы доллару. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если Вашингтон силой будет принуждать государства пользоваться долларом, то это может только усилить желание игроков использовать нацвалюты во внешнеэкономических сделках, сообщает РИА Новости .

Представитель Кремля отметил, что все больше стран, причем не только из БРИКС, начинают использовать свои валюты в торгово-экономической деятельности. По словам Пескова, этот процесс «набирает силу по всему миру».

«С другой стороны если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия, принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев увидел причину роста курса доллара в мигрантах. По словам законодателя, гастарбайтеры выводят заработанные миллиарды из РФ и отправляют их на родину, что приводит к искусственному росту спроса на валюту.