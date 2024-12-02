Кремль ответил Трампу, угрожавшему БРИКС
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В Кремле ответили избранному президенту США Дональду Трампу, угрожавшему ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС, если они продолжат старания по созданию альтернативы доллару. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если Вашингтон силой будет принуждать государства пользоваться долларом, то это может только усилить желание игроков использовать нацвалюты во внешнеэкономических сделках, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что все больше стран, причем не только из БРИКС, начинают использовать свои валюты в торгово-экономической деятельности. По словам Пескова, этот процесс «набирает силу по всему миру».
«С другой стороны если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия, принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», — сказал Песков.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев увидел причину роста курса доллара в мигрантах. По словам законодателя, гастарбайтеры выводят заработанные миллиарды из РФ и отправляют их на родину, что приводит к искусственному росту спроса на валюту.