Депутат ГД Матвеев назвал причиной роста курса доллара мигрантов

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев отметил, что трудовые мигранты выводят заработанные миллиарды из РФ, переводят их на родину, это становится причиной искусственного роста спроса на иностранную валюту, сообщает «Царьград» .

По его словам, мигранты и их общины каждый год покупают в российских банках десятки миллиардов долларов. Тем самым они способствуют увеличению спроса на валюту, а также росту курса.

Он подчеркнул, мигранты скупают валюту наличными, а после этого ее вывозят из РФ.

Ранее глава государства Владимир Путин сказал, что снижение курса российского рубля связано с ростом уровня инфляции. Кроме того, данные изменения еще обусловлены колебаниями цен на нефть.

Также в ноябре экономист Василий Колташов спрогнозировал, что курс доллара больше не опустится ниже 100 рублей. Он считает, что изменение ключевой процентной ставки в стране уже не окажет влияния на курс рубля.